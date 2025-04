Testamos 13 marcas de colomba pascal do mercado; veja qual ficou em 2º lugar

Quando se fala em Páscoa, o chocolate costuma ser o protagonista — mas não está sozinho. A colomba pascal, pão doce de massa leve e cobertura crocante, recheado com frutas cristalizadas ou gotas de chocolate, vem ganhando espaço nas mesas brasileiras.

Para descobrir quais versões merecem destaque, o Paladar realizou uma degustação às cegas com 13 colombas disponíveis no mercado. A avaliação deixou de fora produtos recheados ou cobertos por creme.

Leia também Conheça o regulamento do Paladar Testou 2025

Um time de especialistas foi convocado para a prova — mas sem saber quais marcas estavam avaliando. As colombas foram despersonalizadas, numeradas e só tiveram suas identidades reveladas após o fim da degustação. E quem conquistou o segundo lugar no ranking foi:

Oli Pane

PUBLICIDADE

Colomba da Oli Pane arrematou o Selo Prata na degustação anual do Paladar. Foto: Daniel Teixeira/Estad

Dona do Selo Prata, a colomba pascal da Oli Pane foi elogiada pela elegância e qualidade. Os jurados destacaram a leveza da massa, o aroma natural e o equilíbrio no açúcar — uma combinação que dá vontade de repetir. A crosta crocante no topo também chamou atenção. O produto de 600g foi avaliado por R$ 109.

Teste do chocolate ao leite

Ainda no clima da Páscoa, o Paladar realizou outro teste especial — desta vez, focado no ingrediente mais clássico da data: o chocolate ao leite. Um time de especialistas foi convidado para avaliar marcas ideais para preparar ovos de Páscoa artesanais. Algumas se destacaram pela cremosidade, sabor e textura. Veja a matéria completa.

Curiosidades do chocolate

PUBLICIDADE

Você sabia que, no início das explorações, o chocolate era consumido como uma bebida afrodisíaca? Popularizado por um explorador espanhol, o alimento logo conquistou o mundo e hoje carrega uma porção de curiosidades ao longo da sua história. Veja a matéria completa aqui.