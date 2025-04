Testamos 13 marcas de colomba pascal do mercado; veja qual ficou em 3º lugar

A colomba pascal é um clássico da Páscoa e não pode faltar nesta época do ano. O pão doce, de massa úmida e leve, com aquela crostinha crocante, é muito saboroso e não poderia ficar de fora do Paladar Testou. Para descobrir as melhores colombas do mercado em 2025, realizamos um teste com 13 marcas.

Teste às cegas

A avaliação foi realizada às cegas e contou com um time de especialistas que avaliou colombas de frutas, sejam elas artesanais ou industrializadas. O recheio poderia incluir chocolate (amargo, ao leite ou branco), desde que fosse em gotas.

Produtos com recheios cremosos ou coberturas não foram incluídos no teste. Para garantir o “anonimato” das marcas, as colombas foram retiradas de suas respectivas embalagens e identificadas apenas por números.

3ª melhor colomba pascal

Colomba da Le Blé arrematou o Selo Bronze no teste às cegas do Paladar. Foto: DanielTeixeira/Estadão

Ao final da degustação, a colomba da Le Blé foi eleita a terceira melhor e arrematou o Selo Bronze no teste às cegas.

O produto da marca foi considerado bonito por fora, com um topo alto e cravejado com pérolas de açúcar. Por dentro, apresentou uma massa leve, úmida, cheia de alvéolos, sabor amanteigado com um toque de acidez e frutas de boa qualidade.

A colomba da Le Blé foi encontrada por R$ 119 (550g). Confira o ranking completo, com todas as marcas testadas, na matéria de Danielle Nagase.

