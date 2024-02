Testamos 13 marcas de tomate pelado em lata, veja qual ficou em 2° lugar

Com grande capacidade de durabilidade, fácil e rápido de ser preparado, o tomate pelado para molhos oferecido pela indústria alimentícia é a opção de muitos que zelam pela praticidade na hora de cozinhar boas massas. No mercado estão disponíveis diversas latas do produto, pertencentes a marcas diferentes, o que implica diretamente na diferença de sabores e outros aspectos.

E para saber quais valem a pena na hora da compra o Paladar reuniu os especialistas Felipe Secco Xeder, Ana Soares, Thais Alves Baaga, Luciano Nardelli e Nadia Pizzo para testar amostras de 13 das marcas mais populares do mercado, avaliando aparência, nível de acidez, textura e qualidade dos tomates, sabor e outros aspectos.

A degustação, assim como na maioria dos nossos testes, foi feita às cegas afim de chegar nas considerações menos tendenciosas possíveis, com os tomates recém saídos de suas latas, sem adição de temperos ou cocção alguma, e o resultado foi organizado em uma lista, destacando as melhores e piores impressões.

O tomate pelado para molho da marca Paganini foi eleito o segundo melhor pelos jurados por sua textura pastosa e encorpada, com tomates que ficam inteiriços dentro da lata. A coloração intensa e a acidez equilibrada também foram pontos positivos.

O ranking completo com as avaliações de cada um dos outros produtos podem ser conferidos na matéria ‘Qual o melhor tomate pelado para molho?’, por Chris Campos, disponível aqui.