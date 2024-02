Testamos 13 marcas de tomate pelado para molho; confira qual ficou em 1° lugar

Quem ama comer massas sabe o quanto pode ser de grande auxílio ter no armário uma lata de molho com tomates pelados, visto que é só retirar da embalagem, refogar com os ingredientes que desejar e, em cinco ou dez minutos, ele está pronto para uma macarronada.

Para atender a demanda do público que preza por esse tipo de praticidade existem várias marcas do produto no mercado, mas nem todas oferecem bom sabor e rendimento por um preço justo, e afim de descobrir quais são as melhores opções para se ter em casa o Paladar promoveu mais um teste.

Para essa edição, o júri especializado foi formado por Felipe Secco Xeder, Ana Soares, Thais Alves Baaga, Luciano Nardelli e Nadia Pizzo, e foram avaliadas amostras de 13 dos principais selos, cada uma degustada às cegas e sem nenhum tipo de cocção ou adição de temperos, levando como critérios textura, nível de acidez, sabor, entre outros.

Os resultados das avaliações foi organizado em um ranking, cujo primeiro lugar foi ocupado pela lata da marca Costazzurra, por oferecer tomates com boa consistência, acidez equilibrada, sabor intenso e muito próximo ao tomate in natura, além da cor brilhante e atrativa.

A lista completa com as posições e avaliações das demais marcas que passaram pelo teste podem ser conferidas na matéria ‘Qual o melhor tomate pelado para molho?’, por Chris Campos, disponível aqui.