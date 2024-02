Testamos 13 marcas de tomate pelado para molho, descubra qual é a terceira melhor

Entre os muitos alimentos industrializados que se dá conta no mercado está o tomate pelado para molho, cujas latas oferecem ao consumidor muita praticidade no preparo e um longo tempo de duração. E assim como todo industrializado, existe uma boa variedade de marcas do mesmo produto, muitas vezes apresentam diferenças significativas na fórmula e no sabor.

Com o objetivo de saber quais são os melhores selos e não errar na hora da compra, o Paladar reuniu os especialistas Felipe Secco Xeder, Ana Soares, Thais Alves Baaga, Luciano Nardelli e Nadia Pizzo para realizar mais uma edição de testes, dessa vez coletando amostras de 13 das marcas mais famosas do mercado.

A avaliação foi feita às cegas - isto é, os tomates foram submetidos à análise em recipientes separados, identificados apenas por números para que o conhecimento prévio dos selos não causasse parcialidades -, e os critérios que a nortearam foram: nível de acidez, aspecto visual, sabor e textura.

Após a etapa de degustação, os jurados chegaram a uma lista classificatória, onde a marca Lolita ficou em terceiro lugar por seus tomates com acidez suave, ideal para molhos leves. Além disso, o produto é saboroso e se destaca pela textura firme, diferente das demais marcas testadas.

O ranking completo e as considerações gerais do júri podem ser conferidos na matéria ‘Qual o melhor tomate pelado para molho?’, por Chris Campos, disponível aqui.