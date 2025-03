Testamos 17 marcas de cerveja pilsen do mercado; conheça as 3 melhores

A cerveja pilsen, hoje, é uma das mais consumidas pelos brasileiros. Para ser considerada de qualidade, deve ter um equilíbrio entre malte e lúpulo, que resulta em uma bebida de coloração clara, com boa carbonatação, espuma cremosa e um amargor suave, tornando-a leve e fácil de beber.

No entanto, nem toda cerveja pilsen é igual. Para descobrir as melhores marcas do mercado, Paladar reuniu um time de quatro especialistas, que provou 17 opções das prateleiras, feitas no Brasil e apenas com notificação pilsen no rótulo.

O teste ocorreu às cegas, ou seja, o júri não sabia quais marcas estava provando, garantindo um resultado imparcial. Ao final, três marcas de cerveja pilsen se destacaram. Veja abaixo:

Dama (3º lugar)

PUBLICIDADE

Em terceiro lugar, a Dama levou o Selo Bronze no teste. Ela recebeu elogios pelo equilíbrio de modo geral, o que tornou a bebida agradável.

A Dama foi considerada a cerveja pilsen medalha de bronze pelos jurados de Paladar Testou. Foto: Alex Silva

Antarctica (2º lugar)

Já essa marca garantiu o Selo Prata ao ocupar a segunda posição no pódio, principalmente pelo frescor, conjunto equilibrado e visual bonito.

A Antarctica levou a medalha de prata em relação às 17 cervejas pilsen do Brasil. Foto: Alex Silva

PUBLICIDADE

Krug (1º lugar)

Campeã da vez, a Krug se destacou pela presença marcante de lúpulo, leve nota de amargor e ótima consistência, além de brilho, espuma e borbulhas pequenas. Dessa forma, levou o Selo Ouro no teste. Veja o teste completo aqui.

Krug, considerada a melhor pilsen do Brasil por júri de Paladar. Foto: Alex Silva

Pilsen x lager

Nesse caso, a lager se caracteriza pelo teor alcoólico que pode variar entre 4 a 14%, com baixo amargor e, por isso, mais refrescante (portanto, menos encorpada). Além disso, é altamente carbonatada e tem toque de sabor de lúpulo. Sendo assim, nem toda lager é pilsen.