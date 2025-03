Testamos 17 marcas de cerveja pilsen do mercado; veja campeã

Embora a cerveja pilsen seja leve e esteja entre as preferidas dos brasileiros, nem toda marca vendida no mercado é igual. Por isso, Paladar decidiu avaliar opções disponíveis aos consumidores com ajuda de especialistas.

Em uma iniciativa 100% editorial, 17 opções das prateleiras foram selecionadas para um teste cego com o intuito de descobrir a melhor cerveja pilsen do mercado. Nele, aroma, aparência e sabor estavam entre os critérios de avaliação.

Pódio

No pódio, a cerveja pilsen Dama ocupou a terceira posição, recebendo elogios pelo equilíbrio geral. No entanto, na opinião dos especialistas, a bebida poderia ter notas maltadas mais acentuadas.

Além dela, a Antarctica ficou em segundo lugar porque não apresentou ‘’defeitos aparentes’', e sim um visual bonito, sabor equilibrado e conjunto fresco.

Já a campeã da vez, Krug, garantiu o Selo Ouro por ter lúpulo presente, leve amargor, ótima consistência de espuma, brilho e borbulhas pequenas. Veja o teste completo aqui.

Krug, considerada a melhor pilsen do Brasil por júri de Paladar. Foto: Alex Silva

Pilsen x lager

Nem toda lager é pilsen. A lager se caracteriza pelo teor alcoólico que pode variar entre 4 a 14%, com baixo amargor e, por isso, mais refrescante -portanto, menos encorpada. Além disso, é altamente carbonatada e tem toque de sabor de lúpulo.

Para quem é fã da cerveja pilsen ou de outro estilo, pode apostar nas dicas da mestre cervejeira Fernanda Ueno, da Japas Cervejaria, para entender como degustar da melhor forma esse tipo de bebida: vale beber em qualquer copo? como harmonizar? Descubra essas e outras respostas na matéria completa.