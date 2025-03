Testamos 17 marcas de cerveja pilsen do mercado; veja qual ficou em 2º lugar

A pilsen é um tipo de cerveja originária de uma cidade de nome homônimo que fica em Boêmia, na República Tcheca. Fazendo história, essa bebida revolucionou o jeito que as coisas eram produzidas por lá desde a Idade Média e, hoje em dia, se tornou uma categoria recorrente nos mercados.

Esse tipo de cerveja é clara, dourada, possuindo muitas borbulhas, espuma e um amargor sensível na boca. A popularidade dela entre os brasileiros é grande e isso a tornou o produto perfeito para o teste às cegas do Paladar Testou, uma iniciativa 100% editorial.

Para a avaliação, foram escolhidos os produtos nacionais que possuem Pilsen em seu rótulo. Um time de especialistas foram convidados para degustar e eleger as melhores, só sabendo a identidade das 17 amostras no final do teste.

Selo Prata - Antarctica

A Antarctica levou a medalha de prata em relação às 17 cervejas pilsen do Brasil Foto: Alex Silva

Com um bom equilíbrio, a marca Antarctica conquistou o Selo Prata. Fresca na boca, foi elogiada pelo visual e por ser “neutra sem pisar na bola”. A lata de 269 ml custou R$2,99 e foi comprada na St. Marché.

