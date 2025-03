Testamos 17 marcas de cerveja pilsen do mercado; veja qual ficou em 3º lugar

Clara, dourada e comum no mercado, a cerveja pilsen é uma das mais recorrentes no copo dos brasileiros. Ela é originária da Boêmia, na República Tcheca, de uma cidadezinha com o mesmo nome.

Devido à sua importância e presença na culinária brasileira, o Paladar decidiu avaliar 17 marcas dessa categoria de cerveja para decidir qual é a melhor. Um time de especialistas foi chamado para testar às cegas cada amostra, sabendo suas identificações apenas após os resultados.

As marcas escolhidas são de produção nacional e foram degustadas levando em consideração uma série de critérios para garantirem o pódio, como sabor, aroma e aparência. Confira abaixo qual ocupou a terceira posição:

Selo Bronze - Dama

PUBLICIDADE

A Dama foi considerada a cerveja pilsen medalha de bronze pelos jurados de Paladar Testou. Foto: Alex Silva

O grande ponto positivo da marca Dama foi seu equilíbrio geral. Os jurados apontam que seria melhor se tivesse notas maltadas mais presentes, mas ainda assim foi eleita a terceira melhor Pilsen dentre todas. Veja o teste completo aqui.

*O produto de 600 ml foi comprado na Mambo, pela bagatela de R$ 16,98.

Veja também

Jeito certo de tomar cerveja

PUBLICIDADE

Para você não errar a mão na hora de beber uma boa cerveja, o Paladar pediu dicas de uma mestre cervejeira sobre como tornar esse momento mais especial. A especialista traz recomendações de harmonizações, como degustar e até qual temperatura pode acentuar os sabores da bebida. Veja a matéria completa aqui.

Brasil e Japão na produção de cerveja

A cerveja se mostra uma bebida unificadora e pode ser elemento de combinações e técnicas de várias partes do mundo. Na Japas Cervejaria, a união entre o Brasil e o Japão rendeu a criação e harmonização de categorias artesanais e curiosas. Veja a matéria completa.