Testamos 18 vinhos para degustar com bacalhau e peixes; confira quais são as melhores harmonizações

Em comemorações ao longo do ano, pratos como bacalhau e peixe são frequentes, e para harmonizá-los com vinhos é melhor selecionar com qualidade.

De acordo com as dicas de especialistas descritas na matéria de Suzana Barelli, os variados tipos desta bebida devem ser tão leves quanto os pratos que acompanham.

Para descobrir as melhores combinações, o Paladar organizou um teste às cegas destas bebidas alcoólicas. Leia o conteúdo completo.

Rosés

As característisticas deste tipo de vinho incluem poucos taninos e mais evidência no corpo, sendo ideal para harmonizar com ambos alimentos.

Entre os exemplos, o Sabina Syrah Rosé 2021, produzido no Brasil, é descrito como fresco, equilibrado, de corpo médio e aromas que incluem notas de frutas vermelhas, tomilho e ervas.

Brancos

O Trentham Estate Pinot Gris 2021, da Austália, está entre os mais brancos frescos que se destacam por combinar com entradas e aperitivos que envolvem bacalhau e peixes.

Já os brancos mais estruturados são ideais para pescados em postas, em conjunto com o Bacalhau Escolha 2018 entre os exemplos de vinho.

Tintos

A produção chilena Morandé Terrarum Reseva País 2020 é descrita como aromada com frutas vermelhas e quantidade de taninos equilibrada para compor combinações leves.