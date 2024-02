Testamos 20 marcas de azeite de até R$ 70: saiba qual ficou em 1º lugar

Na hora de cozinhar, quase todo mundo sabe que o azeite é mais saudável que o óleo de cozinha e quando possível sempre é preferível utilizar o produto proveniente das azeitonas, do que o óleo de cozinha comum.

Apesar de melhor para a saúde, o preço do azeite é mais salgado, por isso é necessário saber escolher bem quando for comprar esse ingrediente no mercado.

De olho nisso, o Paladar resolveu testar vinte marcas de azeite extra virgem mais encontradas nas prateleiras dos supermercados com preços que chegassem no máximo até 70 reais. Para realizar o teste, foi convidado um time de jurados que avaliaram os produtos às cegas.

Para a surpresa de alguns, a marca escolhida como a melhor pelos especialistas custa em torno de 50 reais. O azeite Las Docientas foi o campeão e apresentou amargor e picância equilibrados, aroma levemente verde, ou herbáceo, com um toque de alcachofra.

