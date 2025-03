O requeijão é um ingrediente coringa na cozinha e vai bem no pão, na torrada, no sanduíche e até mesmo nas frutas. É um dos elementos principais no café da manhã e também pode aparecer em receitas de saladas e massas.

Teste às cegas

Em busca de descobrir os melhores requeijões do mercado, Paladar realizou um teste às cegas com 26 marcas encontradas nas prateleiras de supermercados.

Para realizar o teste, um time de jurados especialistas provou os requeijões in natura. Para limpar o paladar, eles intercalaram colheradas do ingrediente com goles de água com gás.

PUBLICIDADE

Critérios de avaliação

Entre os critérios avaliados pelo júri estavam textura, cor e aroma dos produtos, que variaram bastante de marca para marca.

Os requeijões testados foram todos da categoria tradicional. Alguns deles eram aditivados com queijo, devidamente mencionados na embalagem.

2ª melhor marca de requeijão

O requeijão Tirolez ganhou o Selo Prata no teste às cegas Foto: Felipe Rau / Estadão

PUBLICIDADE

O requeijão da marca Tirolez levou o segundo lugar no ranking, ganhando o SELO PRATA. O produto agradou os jurados por apresentar sabor equilibrado, aroma neutro e “textura perfeita”.

A coloração bem branquinha do requeijão também adicionou pontos positivos. O produto foi encontrado por R$ 9,40, 200 g, na Casa Santa Luzia. Veja o ranking completo, com todas as marcas avaliadas, na matéria de Chris Campos.

(*) Os preços das marcas de requeijão testadas foram apurados na primeira semana de fevereiro de 2025.