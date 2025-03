Testamos 26 marcas de requeijão do mercado; conheça a campeã

Tradicional dos cafés da manhã, o requeijão vai bem com diferentes pratos: frutas, torradas, saladas e até bolos. Sua versão no copo de vidro foi lançada somente em 1955, mas as suas primeiras versões cremosas já estavam disponíveis no mercado desde 1911.

Na cozinha, ele faz um trabalho diverso e isso chamou a atenção do Paladar Testou. Em uma iniciativa 100% editorial, 26 marcas foram avaliadas às cegas por um time de especialistas para entender qual é o produto que mais se destaca atualmente.

Como foi feito o teste

Todas as amostras eram da categoria de requeijão tradicional, com algumas sendo aditivadas com queijo - fator mencionado na embalagem. Eles foram despersonalizados e servidos em pratos numerados, para serem degustados in natura.

O time de especialistas foi composto por Ida Maria Frank, sócia proprietária do Due Cuochi Cucina, Beatriz Balthasar, chef proprietária do Hey Daisy, Helena Mil Homens, chef da padaria St. Chico, Vania de Sousa, chef do Rendez-Vous, e Daniel de Souza Cunha, sous chef do Grotta Cucina. Até o resultado final, nenhum dos jurados sabia a identificação dos produtos.

Para eleger o melhor produto entre todos, critérios como gosto, textura, cor e aroma foram usados durante a avaliação do júri. Veja a marca que ficou em primeiro lugar:

Itambé

O requeijão que levou o Selo Ouro foi o Itambé Foto: Felipe Rau / ESTADÃO

Responsável pelo SELO OURO, a marca Itambé mostrou um produto bem cremoso e com um sabor suave e equilibrado. Entre os jurados, tanto a textura com excesso de amido quanto a não apresentação de sabores residuais foram fatores extremamente positivos.

O rótulo apresenta que existe uma adição de queijo mussarela no produto. “Um belo requeijão”, afirmou um dos jurados. A amostra de 200 g custou R$9,99*. Veja o ranking completo.

*A apuração dos preços dos produtos aconteceu na primeira semana de fevereiro de 2025.

Peixe empanado com molho de requeijão

E para testar o produto na sua casa, você pode optar por uma receita prática de peixe para o almoço. O requeijão vai no molho e adiciona uma cremosidade extra ao prato que vai bem com as outras texturas - inclusive a leveza do peixe.

Você não vai precisar de muito tempo nesse preparo e ainda vai conseguir várias porções para comer em família ou com os amigos. Veja a receita completa aqui.