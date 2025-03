Testamos 26 marcas de requeijão do mercado; conheça as 3 melhores

O bom requeijão deve apresentar cremosidade na medida certa, sabor suave e delicado (ao mesmo tempo) e coloração que fica entre branco e amarelo, segundo especialistas revelaram durante o teste do Paladar para descobrir o melhor requeijão do mercado.

Apenas versões da categoria tradicional -algumas somente com aditivo de queijo- fizeram parte da degustação às cegas, ou seja, em que o time de jurados não sabia quais marcas estava avaliando, pois os produtos foram passados para pratos enumerados.

Entre goles de água com gás e provas dos requeijões in natura, os especialistas consideraram textura, cor, aroma e sabor entre os critérios de avaliação. Ao final, apenas três marcas se destacaram. Veja abaixo:

D’Or (3º lugar)

Em terceiro lugar, essa marca levou o Selo Bronze ao receber elogios pelo bom visual, sabor bem presente, mas ao mesmo tempo delicado e equilibrado, além da textura agradável fechar o conjunto.

O Selo Bronze é do requeijão da marca D'Or. Foto: Felipe Rau/Estadão

Tirolez (2º lugar)

Já a Tirolez apresentou coloração branquinha, textura perfeita, sabor equilibrado e aroma neutro, uma combinação que levou Selo Prata no teste, garantindo o segundo lugar.

O requeijão Tirolez ganhou o Selo Prata. Foto: Felipe Rau/Estadão

Itambé (1º lugar)

O sabor suave e bem equilibrado -sem nenhum gosto residual- e a cremosidade acentuada foram os pontos positivos que fizeram com que essa marca ocupasse a primeira posição no pódio, conquistando o Selo Ouro. Veja o teste completo aqui.

O requeijão que levou o Selo Ouro foi o Itambé. Foto: Felipe Rau/Estadão

Requeijão combina com o que?

As características do produto o tornam único, além de versátil na cozinha. Por isso, requeijão combina com pão, torrada, bolo, torta, sanduíche, saladas, empadas, patês e outros pratos.

A primeira versão, de 1911, é diferente da encontrada hoje no mercado: apresentava textura sólida e era vendida em barra. No entanto, a oferta do produto cresceu e, agora, é possível encontrar diversos tipos no mercado, entre embalagens, sabores e outros aspectos do requeijão.