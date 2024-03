Testamos 6 marcas de lombo de bacalhau dessalgado do mercado; conheça a melhor

As marcas mais populares de lombo de bacalhau dessalgado do mercado foram selecionadas para uma degustação organizada pelo Paladar, com o objetivo de eleger aquela que apresenta características ideais para consumo nesta Páscoa.

Segundo a matéria escrita por Fernanda Meneguetti, levando em consideração aspectos como textura, sabor, quantidade de sal e visual -os principais critérios de avaliação- a Bom Porto foi eleita por especialistas como a vencedora.

Isso se deve ao equilíbrio na dose de sal, que realçou o sabor do produto. Apesar das lascas firmes, o bacalhau foi considerado macio e bem curado, apresentando também um aspecto brilhante.

Toda a degustação foi realizada às cegas, ou seja, sem que as 6 marcas participantes fossem identificadas inicialmente, contando com a colaboração de um time composto por 5 especialistas. Confira aqui a classificação completa.