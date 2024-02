Testamos 8 marcas de Airfryer; veja qual conquistou o 1º lugar

O resultado de versões murchas ou queimadas de alimentos representam o mau funcionamento de uma Airfryer, características não desejáveis no produto quando procurado para uma compra.

O equipamento é capaz de otimizar tempo na cozinha, além de evitar que o óleo seja um dos ingredientes durante o cozimento. Essas características positivas foram encontras na Oster, considerada a melhor Airfyer do mercado segundo especialistas.

De acordo com a matéria de Danielle Nagase, a vencedora proporciona resultados de receitas suculentas, macias e crocantes. Além disso, suas funcionalidades, facilitadas pelo painel digital, tornam o uso do equipamento intuitivo e simples.

Essas conclusões aconteceram no teste promovido pelo Paladar, que contou com a opinião de jurados especializados no assunto. O teste avaliou 8 marcas, considerando critérios como potência, capacidade do cesto e tipo de tecnologia. Leia o conteúdo completo.