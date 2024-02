Testamos 8 marcas de Airfryers do mercado; veja quais são as 3 melhores

A matéria de Danielle Nagase revela que as marcas Oster, Philips Walita e Britânia foram classificadas como as três melhores marcas de airfryers disponíveis no mercado.

Esses produtos tornaram-se populares por oferecerem uma opção saudável de preparo de alimentos, sem a necessidade de utilizar óleo durante o cozimento.

Oito modelos estavam no teste, todos avaliadas por especialistas convidados em vários critérios, como capacidade do cesto, tecnologia, resultado das receitas e potência. Leia o conteúdo na íntegra.