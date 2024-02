Testamos 8 marcas de fritadeira elétrica; saiba qual foi eleita a melhor por especialistas

Seguindo as orientações de temperatura e tempo, oito fritadeiras elétricas foram avaliadas em funcionamento por especialistas convidados em mais um teste do Paladar.

Assim como nas demais avaliações, o intuito era identificar as melhores marcas do mercado, com a Oster conquistando o primeiro lugar nesta classificação, segundo a matéria de Danielle Nagase.

Para avaliar quesitos como capacidade do cesto, preço, design, potência e tipo de tecnologia entre as marcas, foram escolhidas batatas fritas e frangos à passarinho para serem cozinhados na panela.

O modelo OFRT950 conquistou a primeira colocação por entregar suculência, maciez e crocância nas receitas simples. Além disso, o painel digital também recebeu elogios pelas funções disponíveis que facilitam o funcionamento. Leia o conteúdo completo.