Testamos 8 marcas de maionese, descubra qual foi eleita a melhor

A maionese é um famoso molho e praticamente indispensável no mundo dos lanches, compondo a tríade clássica ao lado da mostarda e do katchup para acompanhar hambúrgueres, batatas fritas ou outros petiscos e sanduíches, além de ser utilizado para temperar carnes em algumas receitas.

O condimento pode ser produzido em casa, mas tem pouca durabilidade em relação à versão industrializada, é por isso que os produtos prontos, embalados e disponíveis em grande escala nas prateleiras dos supermercados são a preferência da maioria dos consumidores.

Ainda dentro da categoria de industrializados existem uma série de marcas diferentes, que refletem diretamente no nível de qualidade das maioneses, e afim de encontrar as melhores opções para levar para a geladeira de casa, o Paladar realizou mais um teste com especialistas.

Juntos, os chefs Paulo Yoller, Elisa Fernandes, Fred Caffarena, Paula Labaki e Thiago Koch provaram in natura e com uma bolacha cream cracker amostras dos 8 principais selos do mercado, levando em consideração características como cor, sabor e textura.

Como resultado, a marca que conquistou aprovação máxima dos jurados foi a Heinz por seu sabor equilibrado, acidez sutil, tempero comedido, aroma sutilmente adocicado, consistência firme e muito próxima à versão artesanal.

As demais marcas testadas foram elencadas em um ranking, que pode ser conferido na íntegra através da matéria ‘Qual a melhor maionese do mercado?’, por Chris Campos, disponível aqui.