Testamos 8 marcas de maionese, veja qual ficou em 1º lugar

Maioneses comercializadas em supermercados são escolhas práticas para compor refeições do cotidiano. Para que você compre com qualidade, jurados especializados classificaram a Heinz como a melhor do mercado no teste do Paladar.

A campeã atendeu aos critérios de avaliação, entregando um tempero na medida certa que ressalta seu sabor levemente ácido, além de apresentar textura firme e aroma adocicado.

Para isso, oito marcas predominantes nas prateleiras foram postas à prova, com a Hemmer ocupando a segunda colocação, enquanto a Hellmann’s conquistou a última posição do pódio. Quer conferir a classificação completa? Leia a matéria de Chris Campos.