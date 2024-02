Testamos 8 marcas de pães de queijo congelados do supermercado, veja qual ficou em 3˚ lugar

O Pão de queijo é um dos quitutes mais famosos do Brasil e agrada a todos quando é recém saído do forno. Uma das receitas mais tradicionais é a de Minas Gerais, com vários ingrediente e um preparo um pouco demorado, o que pode desanimar algumas pessoas que não tem tempo ou paciência para seguir rigorosamente os passos da receita.

O lado bom é que é possível encontrar o produto pronto nos supermercados. Basta tirá-los do freezer e assá-los para ter um pãozinho delicioso no café da manhã ou lanche da tarde.

Para te ajudar na escolha do produto ideal, que chegue o mais perto possível da receita tradicional, o Paladar decidiu testar as marcas de pão de queijo congelado mais encontradas nos supermercados.

O teste foi realizado com um time de jurados que foi convidado a provar oito marcas do quitute congelado. A avaliação dos alimentos seguiu todas as instruções de preparo da embalagem.

Além disso, os produtos testados eram de uma mesma categoria, a “tradicional, que não tem recheio e no tamanho médio – que fica entre as versões coquetel (a menorzinha de todas) e lanche (a maior delas).

Ao fim da prova, os especialistas concluíram que o pão de queijo congelado do supermercado St. Marche é o terceiro melhor. Ele agradou o júri pela aparência e pela crocância da casquinha polvilhada com queijo. A textura foi avaliada como muito próxima à do produto artesanal e o sabor considerado discreto.

