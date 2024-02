Testamos 8 marcas de pão de queijo congelado dos supermercados; veja qual ficou em 2˚

Pão de queijo não é tudo igual e, claro, uma receita caseira de pães quentinhos saindo do forno não tem preço. Mas, para aqueles que não tem paciência ou tempo para preparar esses quitutes desde o início, o Paladar testou as marcas mais encontradas nos supermercados de pão de queijo congelado, que basta tirar da embalagem e colocar para assar.

Para realizar o teste, um time de jurados especialistas foi convidado a provar às cegas 8 marcas do produto. Durante o preparo dos pães de queijo, todas as instruções da embalagem foram seguidas.

Além disso, os produtos testados faziam parte de uma mesma categoria, no caso a “tradicional”, sem recheio e no tamanho médio – que fica entre as versões coquetel (a menorzinha de todas) e lanche (a maior delas).

Ao final do teste, os jurados definiram as melhores marcas. De acordo eles, o pão de queijo Forno de Minas foi o segundo melhor. O produto ficou pronto em 20 minutos e foi julgado como um pão de queijo de boa aparência, com presença evidente de queijo na massa, um ótimo aroma, sabor suave e gostoso.

Para conferir quais foram as outras marcas de pão de queijo congelado testadas pelo Paladar e a opinião dos especialistas sobre cada uma delas, leia a matéria completa.