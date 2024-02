Testamos 8 marcas de pão de queijo congelado; veja as 3 melhores

O pão de queijo é um dos quitutes mais amados pelos brasileiros e pode ser encontrado em qualquer padaria ou lanchonete do país. Para os amantes do pão quentinho a receita tradicional é sempre a melhor opção na hora de preparar um bom café da manhã, mas para quem não tem paciência ou tempo para preparar, as opções congeladas podem ajudar.

Quem sempre quer ter pães de queijo em casa, as marcas que vendem o produto congelado são uma mão na roda e salvam quando o desejo pelo quitute é muito grande ou quando visitas aparecem de surpresa.

Por isso, o Paladar testou as marcas de pão de queijo congelado mais encontradas nos supermercados. Ao todo, oito opções de produtos foram testadas. A avaliação aconteceu às cegas com um time de jurados convidados.

O teste seguiu as instruções de preparo das embalagens e a regra básica dos testes Paladar, de avaliar produtos de uma mesma categoria, no caso a “tradicional”, sem a adição de recheio e no tamanho médio – que fica entre as versões coquetel (a menorzinha de todas) e lanche (a maior delas).

Ao final da prova, os especialistas definiram um top 3 com as melhores marcas de pão de queijo congelado. O primeiro lugar ficou com a marca Momento Mambo que mostrou uma boa aparência e sabor bem próximo à receita original.

As 3 melhores marcas de pão de queijo congelado do mercado

Momento Mambo Forno de Minas St. Marche

Para saber quais foram todas as marcas testadas pelo Paladar e a opinião dos jurados sobre os produtos, leia a matéria completa.