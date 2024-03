Teste exclusivo: quais sucos de uva integral impressionaram os jurados?

Com o intuito de averiguar a qualidade de produtos que aparecem com frequência na geladeira, na dispensa ou em qualquer outro canto da cozinha da maioria dos brasileiros, o Paladar realiza uma série de testes.

Uma de suas edições avaliou as principais marcas de suco de uva integral, onde o júri especializado (formado por Gabriel Bocchese, sócio do Paloma, bar de vinhos do Copan; Lua Sampaio, sommelière e influenciadora no @fluanovinho; Rafaela Xavier, embaixadora da vinícola portuguesa Quinta dos Avidagos; e Suzana Barelli, colunista do Le Vin Filosofia) degustou às cegas amostras de 10 delas, comparando-as em quesito de sabor, coloração e aroma.

Três marcas em específico conquistaram os jurados por apresentar frescor, acidez e dulçor equilibrado, sabor intenso da fruta e coloração atrativa. São elas:

Casa Madeira (1° lugar)

Davo (2° lugar)

Villa Piva (3° lugar)

O ranking completo pode ser lido na íntegra por meio da matéria ‘Qual é o melhor suco de uva integral do mercado?’, por Danielle Nagase, disponível aqui.