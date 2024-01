Teste Paladar: quais as 3 melhores marcas de sorvete de creme do mercado?

O sorvete de creme é um dos sabores mais clássicos e vai bem sozinho ou com outros tipos de sobremesa. Um petit gateau, por exemplo, não seria o mesmo sem uma bola de sorvete de creme do lado.

Nos supermercados, opções não faltam e são várias as marcas que apostam no sabor de sorvete, desde as mais tradicionais como Kibon e Nestlé até as que não são tão conhecidas.

Por isso, o paladar organizou um teste às cegas e convidou um time de jurados para provar sete marcas de sorvetes de creme. Eles avaliaram aspecto visual, aroma, sabor e textura dos produtos. Por fim, elegeram um top 3 com os melhores sorvetes, confira:

Qualitá Nestlé Kibon

O sorvete de creme da Qualitá ganhou o primeiro lugar pela textura agradável e pelo sabor, considerado o ‘mais natural’ pelos especialistas.

PUBLICIDADE

Em segundo, o sorvete da Nestlé foi citado como um bom acompanhamento, chamando atenção pela boa aparência, aroma sutil e sabor agradável.

Para completar o pódio, a Kibon aparece em terceiro. Os jurados consideraram o sorvete da marca com boa estrutura, leve sabor de baunilha e aroma artificial agradável.

Para saber a lista completa com todos os sorvetes de creme avaliados pelos especialistas, leia a matéria completa.