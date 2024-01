Teste Paladar: qual é a melhor cerveja puro malte para te acompanhar no Carnaval?

Um time de sommeliers convidado pelo Paladar pontuou que a presença de malte de cevada na composição de uma cerveja puro malte pode garantir uma bebida de qualidade e intensidade, características agradáveis para saborear nas festividades carnavalescas.

Essas considerações foram feitas durante o teste que avaliou 13 marcas disponíveis em supermercados, com a Spaten ocupando o primeiro lugar como a melhor de todas no ranking.

A campeã foi elogiada por atender aos critérios de avaliação, apresentando frescor no paladar com notas de cereais, além da estabilidade de espuma e ótima retenção e formatação. Confira o conteúdo completo escrito pela redação do Paladar.