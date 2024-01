Teste Paladar: qual foi a 2ª melhor marca de hambúrguer eleita em 2023?

Fazer um bom hambúrguer em casa não exige muita técnica, apenas atenção à dosagem de carne e tempero, além de dispender tempo. Esse último critério, no entanto, é suficiente para que muitos que prezam por uma vida prática optem por comprar as versões pré-prontas no mercado.

E assim como todos os alimentos industrializados, algumas marcas que comercializam hambúrguer congelado apresentam uma listagem ampla de aditivos, como antioxidantes, estabilizadores, realçadores de sabor, conservantes, entre outros, que não trazem tantos benefícios à saúde.

Felizmente, para os que se atentam às descrições na embalagem e desejam trazer mais qualidade à mesa sem abrir mão da praticidade, existem opções de hambúrgueres congelados feitos com carne 100% bovina e até mesmo sem tempero, para que o consumidor tenha mais autonomia no sabor.

O Paladar reuniu um time de jurados composto por cinco especialistas para testar as sete principais marcas desse tipo de produto no mercado afim de saber quais oferecem as experiências mais saborosas, e, após a etapa de degustação, um ranking foi elaborado, tendo a segunda colocação ocupada pelo selo Carapreta.

O hambúrguer da marca é fabricado com carne angus, tem textura agradável que indica boa moagem, tem aspecto atrativo e apresenta um ótimo sabor, no entanto o nível de suculência poderia ser maior.

Você pode conferir o ranking completo na matéria ‘Qual é o melhor hambúrguer de carne 100% bovina do mercado?’, por Danielle Nagase, disponível na íntegra aqui.