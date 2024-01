Teste Paladar: qual foi o melhor hambúrguer de mercado eleito em 2023?

Fazer um hambúrguer em casa não é uma tarefa difícil, basta uma porção de carne moída com os temperos da sua preferência e moldar em formato de disco. Mas, ainda assim, exige um certo tempo, além da dosagem certa do teor de carne e gordura para deixar a peça no ponto ideal para ir à grelha ou chapa.

Por esse motivo muitos preferem comprar versões prontas e congeladas no supermercado, que variam tamanhos, ingredientes na composição, sabores, e, claro, qualidade - que nem sempre está atrelada à alta ou baixa dos preços. E é para esse público que o Paladar realizou mais uma edição do quadro Paladar Testou.

Juntos, os especialistas Guilherme Mora, Ligia Karazawa, Márcio Silva e Priscila Deus avaliaram sete marcas de hambúrgueres de carne 100% bovina sem tempero afim de descobrir quais selos oferecem os melhores produtos ao consumidor.

A etapa de degustação resultou em um ranking cujo primeiro lugar foi ocupado pela marca VPJ. O hambúrguer é composto por carne de costela de gado angus com moagem grossa, boa textura, teor equilibrado de gordura, alta suculência, aroma acentuado de carne de churrasco e aparência atrativa.

Para conferir o ranking completo, junto da avaliação detalhada do júri, confira a matéria ‘Qual é o melhor hambúrguer de carne 100% bovina do mercado?’, por Danielle Nagase, disponível aqui.