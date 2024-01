Teste Paladar: qual foi o melhor ovo de Páscoa ao leite eleito em 2023?

Todos os anos, no período da Páscoa, o Paladar realiza uma mega degustação com o doce mais consumido da época: o ovo de chocolate.

Só em 2023, foram selecionados 50 amostras, de dez categorias diferentes (ao leite, crocante, branco, intenso, vegano, frutas, mercado, castanhas, casca recheada e o destaque da edição, a categoria brasilidades, que contempla chocolates com ingredientes tipicamente brasileiros na composição).

O teste contou com o auxílio dos jurados Nani Mantovani, Joana Pellerano, Wilson Fernandes, Fábio Bruno e Gabrielli Menezes, que avaliaram as amostras às cegas e elegeram as que ofereceram as melhores experiências.

Na categoria ao leite, o maior destaque foi o ovo de Páscoa da marca artesanal Crismel, com 42% de cacau e amêndoas na composição. Seu chocolate cremoso apresenta um leve toque picante no paladar, agradando os jurados e conquistando o primeiro lugar da lista.

Você pode conferir o ranking completo de todas as categorias contempladas na edição, bem como a avaliação detalhada dos jurados e o vídeo dos bastidores da mega degustação na matéria ‘Conheça os melhores ovos de Páscoa de 2023′, que pode ser acessada aqui.