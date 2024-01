Teste Paladar: relembre as 3 melhores marcas de água tônica eleitas em 2023

Para te ajudar a comprar água tônica com qualidade no supermercado, o Paladar organizou uma degustação às cegas em conjunto com um júri especializado. Entre as três melhores marcas, ficaram: Schweppes (1º), Wewi (2º) e St. Pierre (3º).

A matéria de Danielle Nagase, com o título ‘As sete melhores marcas de água tônica reveladas em degustação às cegas’, indica que os especialistas avaliaram apenas versões tradicionais e comuns nas prateleiras.

Nesse contexto, os critérios de avaliação levaram em consideração aspectos como carbonatação, visual, aroma e sabor. Quer conferir o ranking completo? Clique aqui.

1. Schweppes: a campeã se destacou pelo aroma e carbonatação de qualidade, além do amargor equilibrado. ‘’Agradável’', definiram os especialistas.

2. Wewi: traz ao paladar um sabor levemente cítrico e apresenta pouco amargor, destacando sua leveza.

PUBLICIDADE

3. St. Pierre: a última colocada evidenciou amargor e doçura equilibrados, além do aroma suave e boa carbonatação.

Leia a matéria completa aqui.