Teste Paladar: relembre qual marca de pão de alho foi eleita a 3ª melhor do mercado

O Paladar Testou é responsável por analisar, com o auxílio de especialistas, produtos que fazem parte da alimentação do dia a dia de boa parte dos brasileiros, e em uma das edições realizadas em 2023, o alvo foi o acompanhamento queridinho nos churrascos: o pão de alho.

De tão popular, é possível encontrar a versão industrializada do alimento em praticamente qualquer açougue ou supermercado, nas mais diversas marcas, e para saber quais delas oferecem melhor qualidade ao consumidor, o júri formado por Patrick Ambrogi, Rodrigo Chaluppe, Mariana Weber, Antonio Mirandez e Fábio Lazzarini avaliou seis dos principais selos do comércio.

As amostras foram servidas sem identificação de suas respectivas fabricantes e foram submetidas a uma análise criteriosa, que levou em consideração aspectos como aroma, quantidade de recheio, aparência e, claro, sabor. Ao fim do teste, um ranking foi elaborado, e a marca que ocupou o terceiro lugar foi a Santa Massa.

A marca garantiu um pão de crosta dourada e crocante com um recheio muito bem servido, macio e molhadinho, além de ter sabor e aroma agradável. No entanto, peca no leve retrogosto amargo. O ranking completo você confere na matéria ‘Qual o melhor pão de alho para o churrasco?’, por Danielle Nagase, disponível aqui.