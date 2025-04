The House of Suntory Experience 2025 anuncia sessões de degustação em SP, RJ e Brasília

O The House of Suntory Experience chega à terceira edição em 2025 e promove sessões de degustação em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília a partir de maio. O evento, intitulado The House of Suntory Experience 2025: Hibiki e Roku Listening Sessions, combina música, gastronomia e coquetelaria inspirados nos tradicionais Listening Bars japoneses.

A programação será dividida em dois formatos. A Hibiki Listening Sessions explora a conexão entre diferentes vertentes do jazz japonês e o whisky Hibiki, enquanto a Roku Listening Sessions relaciona batidas de música eletrônica japonesa ao gin Roku. As sessões propõem uma experiência multissensorial que ativa os cinco sentidos, com base em estudos sobre como as frequências sonoras influenciam a percepção de sabores.

Em São Paulo, as sessões serão realizadas no Kotchi Bar, no bairro Cerqueira César. No Rio de Janeiro, o local escolhido é o Elena, no Jardim Botânico. Em Brasília, o evento também ocorrerá, mas o espaço ainda não foi definido.

As sessões estão marcadas para:

São Paulo : Roku Listening Sessions nos dias 7 e 21 de maio; Hibiki Listening Sessions nos dias 14 e 28 de maio, todas das 19h às 21h, com início pontual às 19h30.



: Roku Listening Sessions nos dias 7 e 21 de maio; Hibiki Listening Sessions nos dias 14 e 28 de maio, todas das 19h às 21h, com início pontual às 19h30. Rio de Janeiro : Roku Listening Sessions nos dias 17 de junho e 2 de julho; Hibiki Listening Sessions nos dias 25 de junho e 9 de julho, nos mesmos horários.



: Roku Listening Sessions nos dias 17 de junho e 2 de julho; Hibiki Listening Sessions nos dias 25 de junho e 9 de julho, nos mesmos horários. Brasília: datas e local ainda serão anunciados.



O ingresso para o Roku Listening Sessions custa R$ 400, e para o Hibiki Listening Sessions, R$ 600. As vendas estão disponíveis na plataforma Ingresse.

Além das degustações, o evento terá curadoria musical do DJ e pesquisador Camilo Rocha, coquetelaria desenvolvida pelo bartender Alex Mesquita e consultoria em hospitalidade de Yasmin Yonashiro, especialista em omotenashi, filosofia japonesa que valoriza a atenção aos detalhes no atendimento.

A The House of Suntory, fundada em 1923, é responsável por rótulos como Hibiki, Roku, Yamazaki e Hakushu, conhecidos por unir tradição, inovação e técnicas artesanais na produção de bebidas.

As informações completas sobre datas, horários e vendas de ingressos podem ser conferidas no perfil oficial do evento (@thehouseofsuntory_experience).

