O ator Dwayne Johnson, também conhecido como The Rock, realizou um almoço surpresa para Luna Perrone, uma fã mirim. O ator foi até um hotel em Bel-Air, nos Estados Unidos, para preparar uma refeição para a fã, que realiza tratamento contra câncer.

No post, publicado no Instagram da estrela, ele afirma que Luna foi até o local achando que o ator não participaria do almoço.

“Um dia muito especial. Finalmente vou conhecer uma jovem muito especial e forte, a Luna Perrone. A Luna é uma garota incrível e inspiradora, que luta contra um câncer já há alguns anos. Ela é a minha maior fã e sempre quis me conhecer. A minha equipe e eu preparamos esta grande surpresa para a Luna. Ela acha que vai ter um almoço ‘arranjado pelo The Rock’, porque infelizmente, o ‘The Rock está fora da cidade’”, afirmou na legenda da publicação.

“Que momento! Sinto-me honrado por finalmente ter conhecido a Luna! Eles dizem, nunca conheça os teus heróis, porque ficarás desapontado. Bem, conheci a minha heroína e ela foi fantástica! Força, Luna, estamos todos torcendo por ti. Com amor, DJ. Coisas assim sempre, sempre, serão a melhor parte da fama”, completou.

Em menos de uma hora o vídeo, no Instagram, alcançou 1.400 comentário e 36.800 curtidas.