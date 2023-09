‘The Taste Brasil’: data de estreia do programa já foi definida; saiba mais

O reality show exibido pelo canal GNT que mostra mentores mais famosos do Brasil provando pratos preparados por cozinheiros talentosos às cegas afim de encontrar um sabor surpreendente chega à sexta temporada neste ano.

A nova edição do programa gastronômico conta com uma formação diferente de jurados, que dessa vez serão os chefs Claude Troisgros, Manu Buffara, Felipe Bronze e Manu Ferraz, e estreia no dia 26 de setembro, com episódios que ficarão disponíveis na plataforma do Globoplay.

Em entrevista exclusiva ao Globo, a chef Manu Ferraz fala sobre o novo desafio do The Taste Brasil: ”A gente traz uma nova perspectiva de gerir, de cozinhar, de fazer. Eu vou entregar intuição; colocou na boca, tem que emocionar”.

E Manu Buffara, chef de um dos melhores restaurantes da América Latina, acrescenta: “Cozinha é feita de pessoas, de muitas mãos. Cada pessoa vai contar a sua história através do alimento. Espero que eu consiga ser um exemplo para muitas mulheres”.