The Taste Brasil: O que esperar da nova temporada do reality gastronômico do GNT?

Hoje (26), às 22h30 no canal GNT, estreia a 6ª temporada do The Taste Brasil, um programa de culinária que conta com os chefs Claude Troigros, Manu Buffara, Manuelle Ferraz e Felipe Bronze como jurados para avaliar o desempenho dos participantes amadores e profissionais que compõem o elenco da vez.

Os desafios do reality são julgados às cegas - isto é, os chefs provam as comidas em uma colher, vendados, pois assim não conseguem identificar qual foi o participante responsável pelo preparo. Sendo assim, os únicos critérios de aprovação são o sabor e a apresentação do prato.

Ao longo dos episódios, os candidatos remanescentes contarão com a mentoria e as orientações dos chefs para aprimorar suas habilidades e produzir receitas cada vez mais criativas e saborosas.

Quando perguntado sobre os critérios individuais de avaliação, Bronze (que já foi jurado do Top Chef Brasil) afirmou que nunca escolhe pelo gosto, mas busca por técnicas, novas ideias, algo que o surpreenda. “Acerto de gosto é mais fácil de fazer do que ensinar técnica e criatividade em tão pouco tempo”, afirmou em entrevista à Veja.

Receitas testadas e aprovadas

