The Taste Brasil: programa chega ao fim e elege seu grande campeão

Nesta quinta-feira (26), foi ao ar no canal GNT o último episódio da sexta temporada do reality show gastronômico The Taste Brasil, revelando qual chef venceu a edição e pôde levar para casa o prêmio de R$ 100 mil.

Os quatro finalistas Andreza, Barbara Hioki, Marina Araujo e Mathes Cunha enfrentaram uma prova que exigiu o preparo de pratos que levavam tupinambo - um tubérculo nativo americano - como ingrediente principal, seguindo as orientações do chef Rafa Costa e Silva, do restaurante Lasai.

“A prova era de fogo, alta temperatura, mas quem vai levar é quem fez baixa temperatura”, disse o chef dando a melhor colher para Matheus, que entregou um delicioso sorvete. No entanto, o jogo deu uma reviravolta nas etapas seguintes e Andreza despontou positivamente e levantou o troféu como melhor cozinheira da temporada, segundo informações do GShow.

“Não sabemos quem fez o que, sabemos que comemos comida excelente, ideias que vão se tornar pratos excepcionais. O futuro é de vocês”, afirmou Felipe Bronze antes de descobrir que o prato campeão pertencia à Andreza, de quem ele era mentora, tornando-se o jurado com mais vitórias no programa.

Receitas testadas e aprovadas

PUBLICIDADE

Aprimore suas habilidades na cozinha através das receitas exclusivas do Paladar. Em nosso caderno estão registradas instruções de diversos preparos, como sobremesas, jantares, almoços, bebidas, lanches, petiscos e muito mais! Confira aqui.