The Town 2023: iFood cria pizzas exclusivas em parceria com Alok, Pabllo Vittar e Luisa Sonza

A partir do dia 21 de agosto, o iFood vai unir duas paixões nacionais, pizza e música, para despertar a vontade de The Town dos fãs do festival. A novidade vai matar a fome dos fãs com três sabores de pizzas inéditos, criados em conjunto com grandes artistas que estarão no evento: DJ Alok, Pabllo Vittar e Luisa Sonza.

O restaurante estará disponível no aplicativo, para quem estiver em casa e, também, dentro do espaço iFood no festival, que acontece em São Paulo, entre 2 e 10 de setembro. As criações exclusivas para a parceria entregam sabor e um pouquinho da essência de cada artista.

Pepperoni Yukê

Pepperoni Yukê Foto: Imagem: divulgação

Pabllo Vittar escolheu molho de tomate, queijo, pepperoni, parmesão e azeitona em sua receita.

Alok N’Cheese

Alok N’Cheese Foto: Imagem: divulgação

O DJ mais querido do Brasil escolheu uma redonda vegetariana, assim como ele, com molho de tomate, queijo, mussarela de búfala, parmesão e alho granulado.

Calabraba da Sonza