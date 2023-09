The Town: Chef premiado cuidará da praça de alimentação do festival

O cardápio da praça de alimentação do The Town terá a curadoria do chef Alex Atala. Estima-se que sejam servidas 17 toneladas de alimentos, em 80 mil porções: dadinho de tapioca, pizza de calabresa, pastel, nhoque com ragu, yakissoba, bolinhos de costela, e mais de 32 receitas farão parte do menu gastronômico do festival.

A lista de pratos disponíveis quer replicar um mapa da cidade de São Paulo conforme os tipos de culinária que são característicos de cada região. Desde os italianos da Mooca aos asiáticos da Liberdade.

O The Town é um festival de musica idealizado pelos mesmos criadores do Rock in Rio. O festival irá alegrar o coração dos paulistas, e veio pra se firmar como um produto paulistano. O evento acontecerá no autódromo de Interlagos, terá uma cenografia que remete a Catedral da Sé, uma réplica do Mercado Municipal, e receberá shows de jazz e blues.