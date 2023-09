The Town: Como economizar em bebidas no festival? Siga essa dica

Frequentar festivais pode trazer gastos extras, principalmente com a alimentação. Mas tem um jeito de economizar no festival The Town, que ocorre no Autódromo de Interlagos.

Em uma iniciativa sustentável, o evento, em parceria com grandes marcas como Heineken, Coca-Cola, Red Bull e Braskem, introduziu copos reutilizáveis feitos de materiais duráveis e de alta qualidade. Não só são uma maneira ecológica de curtir o evento, mas também um souvenir para levar para casa.

Ao adquirir este copo, os frequentadores ganham descontos em suas recargas de Heineken, Coca-Cola ou RedBull, garantindo economia a cada gole. E tem mais: ao registrar o número do copo no app do festival, atrelando-o ao CPF, o participante ganha um cordão de corpo para segurar o copo, disponível no estande da Braskem.

A reutilização do copo não só favorece o bolso, mas também pode render prêmios. A cada hora de uso do mesmo copo, os frequentadores têm a chance de ganhar brindes no estande da Braskem, que vão desde brincos e capas de chuva até ingressos para o dia seguinte do festival.

E para aqueles preocupados com a higiene, o festival oferece um espaço onde é possível higienizar os copos gratuitamente. Portanto, além de ser uma atitude sustentável, reutilizar o copo se torna uma estratégia inteligente para quem quer aproveitar ao máximo o festival sem gastar muito.

Não vai ao festival?

