The Town: confira o que será servido na ala VIP

Formada por uma construção de dois pavimentos, a ala VIP do The Town está localizada entre palco The One e o palco Skyline, onde grandes nomes como Bruno Mars, Post Malone, Foo Fighters e Marron 5 irão canta. E foi montada exclusivamente para convidados, comportando 5% de todos os participantes a cada dia de festival.

No espaço, será oferecido chope, refrigerantes e energéticos, em um open bar. E na alimentação, sanduíches, espetinhos caprese, salada de abóbora, dadinhos de tapioca, entre outros. Além disso, a pâtisserie é assinada pelo chef Lucas Corazza, que apresenta o programa “Que Seja Doce”.

O espaço será decorado com estofados e flores, e trará mais conforto para os convidados que desejam aproveitar os dias de festival unindo música e gastronomia. Além de contar com ativações de marcas.

