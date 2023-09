The Town: confira o que tem no cardápio VIP do festival

O The Town já teve sua grande estreia no sábado, 2, mas, a festa ainda continua. Influenciadores e celebridades que forem ao festival, poderão aproveitar um cardápio de alta gastronomia, servido por uma equipe de garçons na área VIP.

Os menus contam com mini sanduíches de ratatouille, coxinhas com raspas de limão siciliano e hoandaise, túnel de cogumelos com salsa, maminha a garimpeiro com musseline de mandioquinha, brigadeiro de chocolate belga, banoffee e mousse de chocolate com frutas vermelhas.

Segundo o portal GQ, o chef Gustavo Pereira, proprietário da Partager Gastronomia, conta que a ideia é agradar todos os públicos, seja pensando no vegano, vegetariano, quem tem restrição alimentar, quem não tem, e até mesmo em quem já bebeu um pouco mais.

