The Town: Saiba como a Heineken planeja abastecer o festival com cerveja

A cervejaria Heineken, patrocinadora do The Town e única fornecedora de bebida alcoólica do festival. A empresa pretende vender mais de 500.000 litros de chope durante os cinco dias de evento e instalou 1,6 km de dutos de aço para entregar as bebidas mais gelada possível nas torneiras dos bares.

No total, sairão da fábrica de Jacareí e Araraquara, 14 carretas, transportando aproximadamente 35 mil litros de chope. O festival também será abastecido com 4 mil barris para as operações menor porte. Enquanto isso, os 1,6 km de dutos de aço inox abastecerão onze pontos de vendas. Para servir a bebida, a marca trouxe de Amsterdã 12 holandeses especialistas em tirar o chope que irão servir a bebida.

Com investimento de aproximadamente 5 milhões de reais, a empresa contará com com três beer stations, oito estruturas de caminhões a granel e onze pontos de atendimento. Segundo a Veja, a operação é a maior já realizada em São Paulo pela marca.

