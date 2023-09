The Town: você sabia que dá para antecipar a compra do seu chope? Veja como

A primeira edição do The Town se inicia neste final de semana, no sábado (2) a partir das 14h, e, para compor a experiência, a Heineken lançou uma estratégia com os organizadores do evento para vender chope antecipadamente, aceitando pagamento via cartão de crédito ou PIX.

Nesse sentido, é possível efetuar a compra da bebida através do aplicativo de celular do próprio festival acessando a área Bar Heineken. Depois, é só retirá-la nos pontos de venda chamados de ‘beer stations’, ou utilizando a fila ‘chope express’, voltada somente aos que compraram pelo aplicativo.

É importante salientar que a estratégia foi desenvolvida somente para agilizar o processo de compra e diminuir as filas no local, portanto o valor da cerveja, que é servida em 440ml, permanece o mesmo, R$ 18, e vem com um copo reutilizável que, se preservado, garante um desconto de R$ 3 reais na compra de qualquer outra bebida, incluindo o chope.

A reportagem do Estadão testou o aplicativo The Town, realizando cadastro, verificando a área Bar Heineken, os horários do lineup e até mesmo o agendamento de horários para ir aos brinquedos radicais do evento. Confira a avaliação aqui.

