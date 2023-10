The Weeknd no Brasil: Cantor aproveitou a culinária no País; confira

O cantor The Weeknd, que veio ao Brasil para realizar shows em São Paulo e no Rio de janeiro, postou uma foto jantando em um restaurante da capital paulista, na noite de segunda-feira (9).

O clique de uma sobremesa com chocolate, sorvete e maracujá foi publicado por ele nos Stories do Instagram, com vários emojis da bandeira do Brasil.

Os shows de The Weeknd em São Paulo ocorreram na terça-feira (10) e na quarta (11), no Allianz Parque. Já no Rio, ele agitou o público no Estádio Nilton Santos, mesmo debaixo de chuva, no último sábado (7).

