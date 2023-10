Time inglês lidera ranking de torcidas que mais consomem bebidas alcoólicas

Cerveja e futebol é uma combinação quase que tradicional entre os torcedores e, na Premier League não é diferente. A British Gambler fez um levantamento para mostrar qual torcida consome mais bebida alcoólica no Reino Unido. A pesquisa perguntou aos torcedores com que frequência eles pegam alguma bebida enquanto assistem ao jogo do seu clube e quanto gastam com álcool durante as partidas no estádio ou assistindo pela televisão.

O estudo foi conduzido entre dois grupos: 1.200 norte-americanos que assistem regularmente à NFL e 1.200 fãs de futebol que moram no Reino Unido e que assistem à Premier League.

Na pesquisa, os fãs da Premier League se mostraram muito mais confiantes de que bebem mais do que os apreciadores da NFL, com 82% dos entrevistados dizendo que consomem muita bebida alcoólica. Já entre os norte-americanos, apenas 50% deles disseram que ingerem mais bebida alcoólica que os torcedores do Campeonato Inglês.

No ranking das torcidas que mais bebem na Premier League, o Manchester United fica em primeiro lugar, sendo seguido por Arsenal e Chelsea.

Receitas testadas e aprovadas

PUBLICIDADE

O Paladar tem várias receitas, que foram testadas e aprovadas, e podem ser feitas em casa em almoços e jantares. Confira aqui.