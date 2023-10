Logo pela manhã, você costuma tomar uma boa caneca de leite com Toddy? E se eu te disser que agora você pode comer o achocolatado em forma de trufa? Deu vontade de experimentar, né?

A Brasil Cacau, em parceria com a marca, criou uma trufa que já está disponível em todas as unidades da loja de chocolates, mas corre, porque é edição limitada. O preço unitário do doce é de R$ 4,30 e os apaixonados pela vaca malhada poderão adquirir canecas com a personagem estampada.