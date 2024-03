Presente em molhos, massas, saladas, sucos e outros diversos preparos, o tomate é uma fruta extremamente versátil, cujo sabor possibilita integrar pratos doces e salgados, podendo ser consumido tanto cru quanto cozido, além de ser abundante e, por conseguinte, fácil de encontrar em horti-frutis e supermercados.

O alimento é também muito benéfico para a saúde de quem o consome, bem como a ora-pro-nóbis. Segundo a BBC News Brasil, uma porção de 80 gramas concentra 5% do potássio que uma pessoa adulta precisa por dia, sendo esse um mineral essencial para manter o bom funcionamento do sistema nervoso e do cardiovascular.

Ainda, o tomate contém licopeno, uma substância que, quando ingerida, está associada à redução significativa do risco de doenças cardiovasculares como aterosclerose e doença cardíaca coronária, além da prevenção de placas nas artérias e diminuição do colesterol LDL - também conhecido como colesterol ruim.

Outros benefícios são a prevenção da degeneração muscular e preservação da saúde ocular. Entretanto, é preciso ressaltar que o tomate por si só não é capaz de revitalizar o bom funcionamento de um organismo, sendo necessária a adoção de um estilo de vida saudável, com baixa ingestão de ultraprocessados.

