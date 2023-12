Top 3: os melhores cremes de avelã do mercado, segundo especialistas

O Paladar convocou um grupo de especialistas para um teste às cegas desafiador, onde 11 marcas de creme de avelã foram cuidadosamente avaliadas. O foco estava em descobrir as melhores opções do mercado, com ênfase em sabor, cremosidade, textura e a predominância do sabor de avelã, sem esquecer do equilíbrio no açúcar adicionado.

O grande vencedor foi o Miroh, conquistando o primeiro lugar com elogios por seu sabor balanceado, textura cremosa e aveludada, e um açúcar bem dosado.

Em segundo lugar ficou a famosa Nutella, reconhecida por sua cremosidade e brilho atraente, além de um sabor e aroma que foram unanimemente aprovados pelos especialistas.

Fechando o pódio, no terceiro lugar, a La Nut Slack / Cacau Show se destacou pelo seu sabor de chocolate um pouco mais amargo, acompanhado de uma textura firme e cremosa, oferecendo uma experiência distinta e satisfatória.

PUBLICIDADE

Para explorar a avaliação completa dos especialistas e conhecer o ranking detalhado das melhores marcas de creme de avelã do mercado, visite o site do Paladar.

Receitas testadas e aprovadas

O Paladar tem várias receitas testadas e aprovadas, inclusive com camarões, que podem ser replicadas em casa. Confira opções aqui.