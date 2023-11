Top 3 Panetones: Relembre as escolhas do Paladar em 2021

Com o final do ano se aproximando, é chegada a hora do panetone fazer seu retorno triunfante à mesa. Por isso, nada como relembrar o ranking de melhores panetones e chocotones de 2021 preparado pelo Paladar. A clássica receita italiana de pão doce com frutas cristalizadas aparece em inúmeras versões no mercado brasileiro, o que pode deixar qualquer um confuso diante da variedade de escolhas.

Relembre o Top 3 de 2021

Em 2021, em terceiro lugar, ficou o Bauducco, o panetone mais popular do Brasil. Segundo os jurados, ele é elaborado com fermentação natural, a massa tem textura leve e sabor equilibrado. As uvas passas e frutas cristalizadas estão bem distribuídas e são bem macias, “mas tem um residual de amargor no final”, afirmou um dos jurados.

Panetone da Bauducco Foto: DANIEL TEIXEIRA

Em segundo, o Le Blé, que é inspirado no banoffee, saem as clássicas frutas secas para dar lugar às bananas, cristalizadas na própria Le Blé. A massa tem alvéolos alongados com gotinhas de caramelo de doce de leite. Na boca, o sabor é equilibrado. A canela na cobertura trouxe um toque de amargor.

Panetone da Le Blé Foto: DANIEL TEIXEIRA

O grande ganhador de 2021, foi o panetone da padaria do Tuju, que tem massa de fermentação natural com cascas de laranja e de limão-siciliano, além de uvas passas e pedacinhos de chocolate branco da Mission Chocolate.

O ranking de 2023 já está sendo preparado, e em breve estará disponível para avaliação. Ele será divulgado nos dias 7 e 8 de dezembro. Fique atento para não perder!

Receitas testadas e aprovadas

