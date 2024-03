Top cervejas puro malte 2023: guia para entusiastas

A cerveja é uma das bebidas mais consumidas do mundo e no Brasil não é de diferente. Nos últimos anos, vários tipos de cerveja passaram a fazer parte do gosto dos consumidores e a puro malte é uma delas.

De olho nas preferências dos consumidores, o Paladar realizou um teste com as cervejas puro malte mais vendidas do mercado. Para isso, um time de jurados foi convidado a provar às cegas 13 amostras das bebidas.

Durante a avaliação, os especialistas levaram em consideração aspectos como cor, aroma, brilho, estabilidade da espuma e por último, e talvez o mais importante, sabor.

Após o teste, o júri definiu um com ranking com as três melhores marcas. A Spaten foi a grande vencedora e levou o primeiro lugar por ser leve, fácil de beber, além de ser mais fresca do que o esperado para um produto comercial.

As 3 melhores cervejas puro malte do mercado

PUBLICIDADE

Spaten (R$ 3,99/ 355ml) Amstel (R$ 3,69, 350ml) Império (R$ 2,89/ 269ml)

Para conferir a lista com todas as cervejas puro malte testadas pelo Paladar e a avaliação dos jurados sobre cada uma delas, leia a matéria completa aqui.